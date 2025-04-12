Ціна DooggieCoin (DOOG)
Поточна ціна DooggieCoin (DOOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.76K USD. Ціна DOOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DooggieCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DooggieCoin протягом дня — -2.35%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DooggieCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DooggieCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DooggieCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DooggieCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DooggieCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
-2.35%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.
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