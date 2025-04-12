Сьогоднішня ціна DooggieCoin (DOOG)

Поточна ціна DooggieCoin (DOOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.76K USD. Ціна DOOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DooggieCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DooggieCoin протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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