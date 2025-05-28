Сьогоднішня ціна DOODiPALS (DOODI)

Поточна ціна DOODiPALS (DOODI) сьогодні становить 0,00171625 USD з ринковою капіталізацією $ 1,72M USD. Ціна DOODI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOODiPALS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DOODiPALS протягом дня — -1,21%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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