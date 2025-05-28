Ціна DOODiPALS (DOODI)
Поточна ціна DOODiPALS (DOODI) сьогодні становить 0,00171625 USD з ринковою капіталізацією $ 1,72M USD. Ціна DOODI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOODiPALS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DOODiPALS протягом дня — -1,21%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOODiPALS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOODiPALS до USD становила $ -0,0004945976.
За останні 60 днів зміна ціни DOODiPALS до USD становила $ -0,0007388993.
За останні 90 днів зміна ціни DOODiPALS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,21%
|30 днів
|$ -0,0004945976
|-28,81%
|60 днів
|$ -0,0007388993
|-43,05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOODiPALS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,05%
-1,21%
-5,59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.
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