Токеноміка Dony Montana (DOMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Dony Montana (DOMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dony Montana (DOMO) Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that. Офіційний вебсайт: https://www.donymontana.com Купити DOMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dony Montana (DOMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dony Montana (DOMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,02K $ 13,02K $ 13,02K Загальна пропозиція: $ 935,08M $ 935,08M $ 935,08M Циркуляційна пропозиція: $ 935,08M $ 935,08M $ 935,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,02K $ 13,02K $ 13,02K Історичний максимум: $ 0,01257691 $ 0,01257691 $ 0,01257691 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Dony Montana (DOMO)

Токеноміка Dony Montana (DOMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dony Montana (DOMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOMO, досліджуйте ціну токена DOMO в реальному часі!

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