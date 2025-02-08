Сьогоднішня ціна Dony Montana (DOMO)

Поточна ціна Dony Montana (DOMO) сьогодні становить 0.00002334 USD з ринковою капіталізацією $ 21.94K USD. Ціна DOMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dony Montana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD

- зміна ціни Dony Montana протягом дня — -14.62%

- циркуляційна пропозиція – 935.27M USD

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