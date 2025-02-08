Ціна Dony Montana (DOMO)
Поточна ціна Dony Montana (DOMO) сьогодні становить 0.00002334 USD з ринковою капіталізацією $ 21.94K USD. Ціна DOMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dony Montana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD
- зміна ціни Dony Montana протягом дня — -14.62%
- циркуляційна пропозиція – 935.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dony Montana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dony Montana до USD становила $ -0.0000077374.
За останні 60 днів зміна ціни Dony Montana до USD становила $ -0.0000113585.
За останні 90 днів зміна ціни Dony Montana до USD становила $ -0.00004759285759309416.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.62%
|30 днів
|$ -0.0000077374
|-33.15%
|60 днів
|$ -0.0000113585
|-48.66%
|90 днів
|$ -0.00004759285759309416
|-67.09%
Останній аналіз цін Dony Montana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-14.62%
-42.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.
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