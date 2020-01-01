Токеноміка Donut (DONUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Donut (DONUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Donut (DONUT) Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Офіційний вебсайт: https://donut-dashboard.com Купити DONUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Donut (DONUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Donut (DONUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Загальна пропозиція: $ 227,30M $ 227,30M $ 227,30M Циркуляційна пропозиція: $ 208,39M $ 208,39M $ 208,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Історичний максимум: $ 0,093022 $ 0,093022 $ 0,093022 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00506834 $ 0,00506834 $ 0,00506834 Дізнайтеся більше про ціну Donut (DONUT)

Токеноміка Donut (DONUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Donut (DONUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DONUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DONUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DONUT, досліджуйте ціну токена DONUT в реальному часі!

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