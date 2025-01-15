Ціна DONTDIECOIN (DONTDIE)
Поточна ціна DONTDIECOIN (DONTDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 207.03K USD. Ціна DONTDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DONTDIECOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.18K USD
- зміна ціни DONTDIECOIN протягом дня — -11.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DONTDIECOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DONTDIECOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DONTDIECOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DONTDIECOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DONTDIECOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.27%
-11.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.
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