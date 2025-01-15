Сьогоднішня ціна DONTDIECOIN (DONTDIE)

Поточна ціна DONTDIECOIN (DONTDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 207.03K USD. Ціна DONTDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DONTDIECOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.18K USD

- зміна ціни DONTDIECOIN протягом дня — -11.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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