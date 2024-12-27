Ціна DONT coin (DONT)
Поточна ціна DONT coin (DONT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.07K USD. Ціна DONT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DONT coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.74 USD
- зміна ціни DONT coin протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DONT coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DONT coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DONT coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DONT coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.46%
|30 днів
|$ 0
|-20.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DONT coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.46%
+1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.
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