Сьогоднішня ціна DONT coin (DONT)

Поточна ціна DONT coin (DONT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.07K USD. Ціна DONT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DONT coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.74 USD

- зміна ціни DONT coin протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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