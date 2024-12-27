Сьогоднішня ціна Donkey King (DOKY)

Поточна ціна Donkey King (DOKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 193.45K USD. Ціна DOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Donkey King:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.38K USD

- зміна ціни Donkey King протягом дня — +3.60%

- циркуляційна пропозиція – 8.67B USD

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