Ціна Donkey King (DOKY)
Поточна ціна Donkey King (DOKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 193.45K USD. Ціна DOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Donkey King:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.38K USD
- зміна ціни Donkey King протягом дня — +3.60%
- циркуляційна пропозиція – 8.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Donkey King до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Donkey King до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Donkey King до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Donkey King до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.60%
|30 днів
|$ 0
|-2.62%
|60 днів
|$ 0
|-60.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Donkey King: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
+3.60%
-0.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.
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