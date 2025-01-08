Сьогоднішня ціна Donkee (DONKEE)

Поточна ціна Donkee (DONKEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.10K USD. Ціна DONKEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Donkee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD

- зміна ціни Donkee протягом дня — -17.15%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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