Сьогоднішня ціна Donke (DONKE)

Поточна ціна Donke (DONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Donke:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.35 USD

- зміна ціни Donke протягом дня — +8.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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