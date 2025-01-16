Ціна Donke (DONKE)
Поточна ціна Donke (DONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Donke:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.35 USD
- зміна ціни Donke протягом дня — +8.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Donke до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Donke до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Donke до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Donke до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.15%
|30 днів
|$ 0
|-17.50%
|60 днів
|$ 0
|-59.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Donke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+8.15%
-7.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET $DONKE DONKE is a wild, meme-loving degen on the Solana network. Grab your golden carrots and join the chaos. It’s all about wild bets, crazy memes, and unpredictable market moves. $DONKE is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish $DONKE as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.
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