Актуальна ціна donk on bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DONK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DONK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна donk on bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DONK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DONK на MEXC вже зараз.

Докладніше про DONK

Інформація про ціну DONK

Офіційний вебсайт DONK

Токеноміка DONK

Прогноз ціни DONK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип donk on bonk

Ціна donk on bonk (DONK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DONK до USD:

--
----
-3,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни donk on bonk (DONK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:54:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни donk on bonk (DONK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,35%

-4,10%

-21,88%

-21,88%

Актуальна ціна donk on bonk (DONK) становить --. За останні 24 години DONK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DONK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DONK змінився на +0,35% за останню годину, -4,10% за 24 години та на -21,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо donk on bonk (DONK)

$ 23,07K
$ 23,07K$ 23,07K

--
----

$ 23,07K
$ 23,07K$ 23,07K

68,97B
68,97B 68,97B

68 968 227 404,62611
68 968 227 404,62611 68 968 227 404,62611

Поточна ринкова капіталізація donk on bonk — $ 23,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DONK — 68,97B, зі загальною пропозицією 68968227404.62611. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,07K.

Історія ціни donk on bonk (DONK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни donk on bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни donk on bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни donk on bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни donk on bonk до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,10%
30 днів$ 0+36,84%
60 днів$ 0-34,62%
90 днів$ 0--

Що таке donk on bonk (DONK)

we all love a bunch of donks.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс donk on bonk (DONK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни donk on bonk (USD)

Скільки коштуватиме donk on bonk (DONK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів donk on bonk (DONK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо donk on bonk.

Перегляньте прогноз ціни donk on bonk вже зараз!

DONK до місцевих валют

Токеноміка donk on bonk (DONK)

Розуміння токеноміки donk on bonk (DONK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DONK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про donk on bonk (DONK)

Скільки сьогодні коштує donk on bonk (DONK)?
Актуальна ціна DONK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DONK до USD?
Поточна ціна DONK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація donk on bonk?
Ринкова капіталізація DONK — $ 23,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DONK?
Циркуляційна пропозиція DONK — 68,97B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DONK?
DONK досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DONK?
Історична мінімальна ціна DONK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DONK?
Актуальний обсяг торгівлі DONK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DONK цього року?
DONK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DONK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:54:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для donk on bonk (DONK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.