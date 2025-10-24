Інформація щодо ціни donk on bonk (DONK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) -4,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,88%

Актуальна ціна donk on bonk (DONK) становить --. За останні 24 години DONK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DONK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DONK змінився на +0,35% за останню годину, -4,10% за 24 години та на -21,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо donk on bonk (DONK)

Ринкова капіталізація $ 23,07K$ 23,07K $ 23,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,07K$ 23,07K $ 23,07K Циркуляційне постачання 68,97B 68,97B 68,97B Загальна пропозиція 68 968 227 404,62611 68 968 227 404,62611 68 968 227 404,62611

Поточна ринкова капіталізація donk on bonk — $ 23,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DONK — 68,97B, зі загальною пропозицією 68968227404.62611. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,07K.