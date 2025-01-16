Ціна DongCoin (DONG)
Поточна ціна DongCoin (DONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DongCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.85 USD
- зміна ціни DongCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DongCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DongCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DongCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DongCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.41%
|60 днів
|$ 0
|-13.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DongCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? DongCoin (똥코인) is Korea’s first s***coin (excluding Luna). Koreans love cryptocurrency, but up until now they have only had a small presence in early, on-chain-only coins (lovingly referred to as s***coins). DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy. What makes your project unique? Korea's first s***coin (excluding Luna) What’s next for your project? No formal roadmap (we do have plans but would rather under-promise and over-deliver) History of your project. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.
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