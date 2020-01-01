Токеноміка Donald Toad Coin (DTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Donald Toad Coin (DTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Donald Toad Coin (DTC) Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Офіційний вебсайт: https://donaldtoad.com/ Купити DTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Donald Toad Coin (DTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Donald Toad Coin (DTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 112.24K $ 112.24K $ 112.24K Загальна пропозиція: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Циркуляційна пропозиція: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 112.24K $ 112.24K $ 112.24K Історичний максимум: $ 0.00488496 $ 0.00488496 $ 0.00488496 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.0016277 $ 0.0016277 $ 0.0016277 Дізнайтеся більше про ціну Donald Toad Coin (DTC)

Токеноміка Donald Toad Coin (DTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Donald Toad Coin (DTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DTC, досліджуйте ціну токена DTC в реальному часі!

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