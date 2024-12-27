Ціна Donald Toad Coin (DTC)
Поточна ціна Donald Toad Coin (DTC) сьогодні становить 0.00272027 USD з ринковою капіталізацією $ 187.70K USD. Ціна DTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Donald Toad Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.12K USD
- зміна ціни Donald Toad Coin протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 69.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Donald Toad Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Donald Toad Coin до USD становила $ -0.0010033090.
За останні 60 днів зміна ціни Donald Toad Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Donald Toad Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ -0.0010033090
|-36.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Donald Toad Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
+0.62%
-16.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.
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