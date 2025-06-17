Ціна Don PepeX (PEPEX)
Поточна ціна Don PepeX (PEPEX) сьогодні становить 0,00020496 USD з ринковою капіталізацією $ 110,75K USD. Ціна PEPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Don PepeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Don PepeX протягом дня — -0,49%
- циркуляційна пропозиція – 540,35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Don PepeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Don PepeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Don PepeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Don PepeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Don PepeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,06%
-0,49%
-1,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.
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