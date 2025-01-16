Ціна DON DON DONKI (DONKI)
Поточна ціна DON DON DONKI (DONKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DON DON DONKI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.81 USD
- зміна ціни DON DON DONKI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DON DON DONKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DON DON DONKI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DON DON DONKI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DON DON DONKI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-22.74%
|60 днів
|$ 0
|-16.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DON DON DONKI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology.
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