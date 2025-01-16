Ціна Domus AI (DOM)
Поточна ціна Domus AI (DOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Domus AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.88K USD
- зміна ціни Domus AI протягом дня — +16.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Domus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Domus AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Domus AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Domus AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.67%
|30 днів
|$ 0
|-14.96%
|60 днів
|$ 0
|-9.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Domus AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.19%
+16.67%
+32.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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