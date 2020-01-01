Токеноміка Dominium (DOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Dominium (DOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dominium (DOM) "Dominium is the first cryptocurrency backed by real world assets. Commercial units, Airbnbs, gold, miners, companies and more make up the Dominium basket of assets. The last century has shown that while currencies may evolve and change, real ownership is always king. He who owns the land, real estate, and commodities holds the real power. Over the coming decades, Dominium will continue to amass a treasury that not only is resistent to inflation and currency changes, but a treasury which also generates revenue. This revenue will pay out for decades. Over the first 24 months the DOM token will become deflationary, and all of the revenue generated for years to come will be used to buy and burn the DOM token. Citizens who participate in the Dominium staking ""School of Thought"" will have access to the passive income of real assets. Passive income that will provably pay out for decades. The DOM token can be used to purchase Dominium NFTs at a discount. These NFT allow access to Dominium properties and even housing and estate development opportunities. For example, those who hold the Marcus Aurelius NFTs will have penthouse access to our apartment buildings. The DOM token represents absolute ownership and a new wave of off-chain/on-chain integrations for a better IRL world." Офіційний вебсайт: https://dominium.finance/ Купити DOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dominium (DOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dominium (DOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 246,82K $ 246,82K $ 246,82K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 66,98K $ 66,98K $ 66,98K Історичний максимум: $ 5,08 $ 5,08 $ 5,08 Історичний мінімум: $ 0,271319 $ 0,271319 $ 0,271319 Поточна ціна: $ 0,271348 $ 0,271348 $ 0,271348 Дізнайтеся більше про ціну Dominium (DOM)

Токеноміка Dominium (DOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dominium (DOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOM, досліджуйте ціну токена DOM в реальному часі!

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