Сьогоднішня ціна Dominion

Поточна ціна Dominion (DOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOM до USD становить $ 0 за DOM.

Dominion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 515, з циркуляційною пропозицією у 100,00B DOM. Протягом останніх 24 годин DOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOM змінився на +0,42% за останню годину та на +3,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dominion (DOM)

Ринкова капіталізація $ 22,52K$ 22,52K $ 22,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,52K$ 22,52K $ 22,52K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dominion — $ 22,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOM — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,52K.