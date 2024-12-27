Сьогоднішня ціна Domi (DOMI)

Поточна ціна Domi (DOMI) сьогодні становить 0.01824003 USD з ринковою капіталізацією $ 8.04M USD. Ціна DOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Domi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.79K USD

- зміна ціни Domi протягом дня — -6.20%

- циркуляційна пропозиція – 440.76M USD

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