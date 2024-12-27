Ціна Domi (DOMI)
Поточна ціна Domi (DOMI) сьогодні становить 0.01824003 USD з ринковою капіталізацією $ 8.04M USD. Ціна DOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Domi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.79K USD
- зміна ціни Domi протягом дня — -6.20%
- циркуляційна пропозиція – 440.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Domi до USD становила $ -0.00120645685441778.
За останні 30 днів зміна ціни Domi до USD становила $ +0.0044419580.
За останні 60 днів зміна ціни Domi до USD становила $ +0.0112144045.
За останні 90 днів зміна ціни Domi до USD становила $ +0.003666015629576534.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00120645685441778
|-6.20%
|30 днів
|$ +0.0044419580
|+24.35%
|60 днів
|$ +0.0112144045
|+61.48%
|90 днів
|$ +0.003666015629576534
|+25.15%
Останній аналіз цін Domi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-6.20%
-8.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs. We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more). Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.
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