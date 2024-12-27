Ціна DOMES (DOMES)
Поточна ціна DOMES (DOMES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.11K USD. Ціна DOMES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOMES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69 USD
- зміна ціни DOMES протягом дня — +6.74%
- циркуляційна пропозиція – 550.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOMES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOMES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOMES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOMES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.74%
|30 днів
|$ 0
|-22.78%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOMES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.74%
+7.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DOMES is more than just a token—it’s a movement. Built on the TON blockchain, $DOMES is dedicated to protecting privacy and empowering the community. With a vision rooted in freedom, security, and the power of meme culture, $DOMES combines the fun of meme tokens with a serious commitment to digital rights. By holding $DOMES, you’re not only part of an innovative ecosystem but also supporting the right to privacy in a rapidly evolving digital world. 🌐🔒
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