Сьогоднішня ціна DOMES (DOMES)

Поточна ціна DOMES (DOMES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.11K USD. Ціна DOMES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOMES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69 USD

- зміна ціни DOMES протягом дня — +6.74%

- циркуляційна пропозиція – 550.00B USD

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