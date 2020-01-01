Токеноміка DOM (DOM) Дізнайтеся ключову інформацію про DOM (DOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOM (DOM) The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Офіційний вебсайт: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Whitepaper: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Купити DOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOM (DOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOM (DOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,80K $ 104,80K $ 104,80K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 104,80K $ 104,80K $ 104,80K Історичний максимум: $ 0,00183158 $ 0,00183158 $ 0,00183158 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001048 $ 0,0001048 $ 0,0001048 Дізнайтеся більше про ціну DOM (DOM)

Токеноміка DOM (DOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOM (DOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOM, досліджуйте ціну токена DOM в реальному часі!

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