Токеноміка DOLR AI (DOLR) Дізнайтеся ключову інформацію про DOLR AI (DOLR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOLR AI (DOLR) Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Офіційний вебсайт: https://dolr.ai Купити DOLR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOLR AI (DOLR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOLR AI (DOLR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Загальна пропозиція: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B Циркуляційна пропозиція: $ 645,54M $ 645,54M $ 645,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,76M $ 6,76M $ 6,76M Історичний максимум: $ 0,01501878 $ 0,01501878 $ 0,01501878 Історичний мінімум: $ 0,00523524 $ 0,00523524 $ 0,00523524 Поточна ціна: $ 0,00642215 $ 0,00642215 $ 0,00642215 Дізнайтеся більше про ціну DOLR AI (DOLR)

Токеноміка DOLR AI (DOLR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOLR AI (DOLR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOLR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOLR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOLR, досліджуйте ціну токена DOLR в реальному часі!

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