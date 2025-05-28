Сьогоднішня ціна DOLR AI (DOLR)

Поточна ціна DOLR AI (DOLR) сьогодні становить 0,01033047 USD з ринковою капіталізацією $ 6,57M USD. Ціна DOLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOLR AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DOLR AI протягом дня — -0,14%

- циркуляційна пропозиція – 637,43M USD

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