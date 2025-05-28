Ціна DOLR AI (DOLR)
Поточна ціна DOLR AI (DOLR) сьогодні становить 0,01033047 USD з ринковою капіталізацією $ 6,57M USD. Ціна DOLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOLR AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DOLR AI протягом дня — -0,14%
- циркуляційна пропозиція – 637,43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOLR AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOLR AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOLR AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOLR AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOLR AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,86%
-0,14%
-6,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
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