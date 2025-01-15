Сьогоднішня ціна Dolphin Agent (DOLA)

Поточна ціна Dolphin Agent (DOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 200.61K USD. Ціна DOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dolphin Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.88K USD

- зміна ціни Dolphin Agent протягом дня — -52.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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