Сьогоднішня ціна Dolos The Bully

Поточна ціна Dolos The Bully (BULLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLY до USD становить $ 0 за BULLY.

Dolos The Bully наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149 243, з циркуляційною пропозицією у 960,43M BULLY. Протягом останніх 24 годин BULLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,260741, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BULLY змінився на +0,32% за останню годину та на +4,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 152,64.

Ринкова інформація щодо Dolos The Bully (BULLY)

Ринкова капіталізація $ 149,24K$ 149,24K $ 149,24K Обсяг (за 24 год) $ 152,64$ 152,64 $ 152,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149,24K$ 149,24K $ 149,24K Циркуляційне постачання 960,43M 960,43M 960,43M Загальна пропозиція 960 431 472,346633 960 431 472,346633 960 431 472,346633

Поточна ринкова капіталізація Dolos The Bully — $ 149,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 152,64. Циркуляційна пропозиція BULLY — 960,43M, зі загальною пропозицією 960431472.346633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,24K.