Токеноміка DollarSqueeze (DSQ) Дізнайтеся ключову інформацію про DollarSqueeze (DSQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DollarSqueeze (DSQ) DollarSqueeze, a utility centric project that aims to hit 21M BTC supply. DollarSqueeze lives up to its name by gradually reducing the token supply to 21 million and aiming to surpass the pivotal "one dollar" threshold. Once this milestone is achieved, the project plans to establish an official company in Dubai, allowing it to tap into a crypto-friendly environment and expand its network. We aim to lower the supply from 100 million to 21 million token supply. Currently, we are at a token supply of 81 million and will continue till it reaches 21 Million where we will renounce the contract and set taxes to zero. To support the rate of the burns, we use 75% of the revenue of all our utilities and future utilities to buy tokens and burn that (some might be used for staking). Dollarsqueeze has a unique way of working because the mission is to release utilities which stand out compared to other utilities in the space. DollarSqueeze will host regular lottery events, with all proceeds dedicated to supporting the chart. The lottery prizes will be funded directly from the developer's personal resources. Офіційний вебсайт: https://www.dollarsqueeze.io/ Whitepaper: https://www.dollarsqueeze.io/assets/docs/whitepaper.pdf Купити DSQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DollarSqueeze (DSQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DollarSqueeze (DSQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 11,31K $ 11,31K $ 11,31K Історичний максимум: $ 0,129508 $ 0,129508 $ 0,129508 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011307 $ 0,00011307 $ 0,00011307 Дізнайтеся більше про ціну DollarSqueeze (DSQ)

Токеноміка DollarSqueeze (DSQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DollarSqueeze (DSQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DSQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DSQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DSQ, досліджуйте ціну токена DSQ в реальному часі!

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