Сьогоднішня ціна DollarSqueeze (DSQ)

Поточна ціна DollarSqueeze (DSQ) сьогодні становить 0.01179424 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DollarSqueeze:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06K USD

- зміна ціни DollarSqueeze протягом дня — +5.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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