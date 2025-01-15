Ціна DollarSqueeze (DSQ)
Поточна ціна DollarSqueeze (DSQ) сьогодні становить 0.01179424 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DollarSqueeze:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06K USD
- зміна ціни DollarSqueeze протягом дня — +5.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DollarSqueeze до USD становила $ +0.00056465.
За останні 30 днів зміна ціни DollarSqueeze до USD становила $ +0.0107945413.
За останні 60 днів зміна ціни DollarSqueeze до USD становила $ +0.0034362388.
За останні 90 днів зміна ціни DollarSqueeze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00056465
|+5.03%
|30 днів
|$ +0.0107945413
|+91.52%
|60 днів
|$ +0.0034362388
|+29.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DollarSqueeze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.03%
-10.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DollarSqueeze, a utility centric project that aims to hit 21M BTC supply. DollarSqueeze lives up to its name by gradually reducing the token supply to 21 million and aiming to surpass the pivotal "one dollar" threshold. Once this milestone is achieved, the project plans to establish an official company in Dubai, allowing it to tap into a crypto-friendly environment and expand its network. We aim to lower the supply from 100 million to 21 million token supply. Currently, we are at a token supply of 81 million and will continue till it reaches 21 Million where we will renounce the contract and set taxes to zero. To support the rate of the burns, we use 75% of the revenue of all our utilities and future utilities to buy tokens and burn that (some might be used for staking). Dollarsqueeze has a unique way of working because the mission is to release utilities which stand out compared to other utilities in the space. DollarSqueeze will host regular lottery events, with all proceeds dedicated to supporting the chart. The lottery prizes will be funded directly from the developer's personal resources.
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