Ціна DollarMoon (DMOON)
Поточна ціна DollarMoon (DMOON) сьогодні становить 0.00998015 USD з ринковою капіталізацією $ 862.99K USD. Ціна DMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DollarMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD
- зміна ціни DollarMoon протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 85.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DollarMoon до USD становила $ +0.00020058.
За останні 30 днів зміна ціни DollarMoon до USD становила $ -0.0028922574.
За останні 60 днів зміна ціни DollarMoon до USD становила $ -0.0050273738.
За останні 90 днів зміна ціни DollarMoon до USD становила $ -0.01253339319061481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020058
|+2.05%
|30 днів
|$ -0.0028922574
|-28.98%
|60 днів
|$ -0.0050273738
|-50.37%
|90 днів
|$ -0.01253339319061481
|-55.67%
Останній аналіз цін DollarMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.59%
+2.05%
+2.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury
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