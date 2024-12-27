Сьогоднішня ціна DollarMoon (DMOON)

Поточна ціна DollarMoon (DMOON) сьогодні становить 0.00998015 USD з ринковою капіталізацією $ 862.99K USD. Ціна DMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DollarMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD

- зміна ціни DollarMoon протягом дня — +2.05%

- циркуляційна пропозиція – 85.93M USD

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