Токеноміка Dollar On Chain (DOC) Дізнайтеся ключову інформацію про Dollar On Chain (DOC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dollar On Chain (DOC) A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain) Офіційний вебсайт: https://moneyonchain.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/10HIs1T4pD5MFSGjr-pnPrPD29DpFYKZN/view Купити DOC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dollar On Chain (DOC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dollar On Chain (DOC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 3,97M $ 3,97M $ 3,97M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,94M $ 3,94M $ 3,94M Історичний максимум: $ 1,071 $ 1,071 $ 1,071 Історичний мінімум: $ 0,943533 $ 0,943533 $ 0,943533 Поточна ціна: $ 0,995415 $ 0,995415 $ 0,995415 Дізнайтеся більше про ціну Dollar On Chain (DOC)

Токеноміка Dollar On Chain (DOC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dollar On Chain (DOC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOC, досліджуйте ціну токена DOC в реальному часі!

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