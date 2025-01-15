Сьогоднішня ціна Dollar On Chain (DOC)

Поточна ціна Dollar On Chain (DOC) сьогодні становить 0.990035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dollar On Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.98K USD

- зміна ціни Dollar On Chain протягом дня — -0.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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