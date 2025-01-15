Ціна Dollar On Chain (DOC)
Поточна ціна Dollar On Chain (DOC) сьогодні становить 0.990035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dollar On Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.98K USD
- зміна ціни Dollar On Chain протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dollar On Chain до USD становила $ -0.0052013063250943.
За останні 30 днів зміна ціни Dollar On Chain до USD становила $ -0.0093137542.
За останні 60 днів зміна ціни Dollar On Chain до USD становила $ +0.0033498824.
За останні 90 днів зміна ціни Dollar On Chain до USD становила $ -0.0052927594029656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0052013063250943
|-0.52%
|30 днів
|$ -0.0093137542
|-0.94%
|60 днів
|$ +0.0033498824
|+0.34%
|90 днів
|$ -0.0052927594029656
|-0.53%
Останній аналіз цін Dollar On Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.52%
-0.29%
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