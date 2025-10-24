Актуальна ціна Doll Face сьогодні становить 0,00023475 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOLL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOLL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Doll Face сьогодні становить 0,00023475 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOLL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOLL на MEXC вже зараз.

Ціна Doll Face (DOLL)

Актуальна ціна 1 DOLL до USD:

$0,00023475
$0,00023475
-3,90%1D
Графік ціни Doll Face (DOLL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:54:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Doll Face (DOLL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00022943
$ 0,00022943
Мін. за 24 год
$ 0,00024754
$ 0,00024754
Макс. за 24 год

$ 0,00022943
$ 0,00022943

$ 0,00024754
$ 0,00024754

$ 0,00248624
$ 0,00248624

$ 0,00021812
$ 0,00021812

+0,53%

-3,90%

-24,03%

-24,03%

Актуальна ціна Doll Face (DOLL) становить $0,00023475. За останні 24 години DOLL торгувався між мінімумом у $ 0,00022943 і максимумом у $ 0,00024754, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOLL становить $ 0,00248624, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021812.

Що стосується короткострокових результатів, то DOLL змінився на +0,53% за останню годину, -3,90% за 24 години та на -24,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doll Face (DOLL)

$ 23,48K
$ 23,48K

--
--

$ 23,48K
$ 23,48K

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doll Face — $ 23,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOLL — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,48K.

Історія ціни Doll Face (DOLL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doll Face до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doll Face до USD становила $ -0,0001714280.
За останні 60 днів зміна ціни Doll Face до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doll Face до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,90%
30 днів$ -0,0001714280-73,02%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Doll Face (DOLL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Doll Face (USD)

Скільки коштуватиме Doll Face (DOLL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Doll Face (DOLL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Doll Face.

Перегляньте прогноз ціни Doll Face вже зараз!

DOLL до місцевих валют

Токеноміка Doll Face (DOLL)

Розуміння токеноміки Doll Face (DOLL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOLL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Doll Face (DOLL)

Скільки сьогодні коштує Doll Face (DOLL)?
Актуальна ціна DOLL у USD становить 0,00023475 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOLL до USD?
Поточна ціна DOLL до USD — $ 0,00023475. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Doll Face?
Ринкова капіталізація DOLL — $ 23,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOLL?
Циркуляційна пропозиція DOLL — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOLL?
DOLL досяг історичної максимальної ціни у 0,00248624 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOLL?
Історична мінімальна ціна DOLL становила 0,00021812 USD.
Який обсяг торгівлі DOLL?
Актуальний обсяг торгівлі DOLL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOLL цього року?
DOLL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOLL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.