Інформація щодо ціни Doll Face (DOLL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00022943 $ 0,00022943 $ 0,00022943 Мін. за 24 год $ 0,00024754 $ 0,00024754 $ 0,00024754 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00022943$ 0,00022943 $ 0,00022943 Макс. за 24 год $ 0,00024754$ 0,00024754 $ 0,00024754 Рекордний максимум $ 0,00248624$ 0,00248624 $ 0,00248624 Найнижча ціна $ 0,00021812$ 0,00021812 $ 0,00021812 Зміна ціни (за 1 год) +0,53% Зміна ціни (1 дн.) -3,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,03%

Актуальна ціна Doll Face (DOLL) становить $0,00023475. За останні 24 години DOLL торгувався між мінімумом у $ 0,00022943 і максимумом у $ 0,00024754, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOLL становить $ 0,00248624, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021812.

Що стосується короткострокових результатів, то DOLL змінився на +0,53% за останню годину, -3,90% за 24 години та на -24,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doll Face (DOLL)

Ринкова капіталізація $ 23,48K$ 23,48K $ 23,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,48K$ 23,48K $ 23,48K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doll Face — $ 23,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOLL — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,48K.