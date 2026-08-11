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Поточна ціна Doland Tremp сьогодні становить 0,0030574 USD. Ринкова капіталізація TREMP становить 305 584 USD. Відстежуйте оновлення цін TREMP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Doland Tremp сьогодні становить 0,0030574 USD. Ринкова капіталізація TREMP становить 305 584 USD. Відстежуйте оновлення цін TREMP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TREMP

Інформація про ціну TREMP

Що таке TREMP

Офіційний вебсайт TREMP

Токеноміка TREMP

Прогноз ціни TREMP

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Ціна Doland Tremp (TREMP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TREMP до USD:

$0,00304386
$0,00304386$0,00304386
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Doland Tremp (TREMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:04:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Doland Tremp

Поточна ціна Doland Tremp (TREMP) сьогодні становить $ 0,0030574, зі зміною 1,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TREMP до USD становить $ 0,0030574 за TREMP.

Doland Tremp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 305 584, з циркуляційною пропозицією у 99,95M TREMP. Протягом останніх 24 годин TREMP торгувався між $ 0,0030285 (мінімум) та $ 0,00320401 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,51, тоді як історичний мінімум — $ 0,00269748.

У короткостроковій динаміці TREMP змінився на +0,37% за останню годину та на -8,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 329,12.

Ринкова інформація щодо Doland Tremp (TREMP)

$ 305,58K
$ 305,58K$ 305,58K

$ 329,12
$ 329,12$ 329,12

$ 305,58K
$ 305,58K$ 305,58K

99,95M
99,95M 99,95M

99 951 795,08723007
99 951 795,08723007 99 951 795,08723007

Поточна ринкова капіталізація Doland Tremp — $ 305,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 329,12. Циркуляційна пропозиція TREMP — 99,95M, зі загальною пропозицією 99951795.08723007. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,58K.

Історія ціни Doland Tremp у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0030285
$ 0,0030285$ 0,0030285
Мін. за 24 год
$ 0,00320401
$ 0,00320401$ 0,00320401
Макс. за 24 год

$ 0,0030285
$ 0,0030285$ 0,0030285

$ 0,00320401
$ 0,00320401$ 0,00320401

$ 1,51
$ 1,51$ 1,51

$ 0,00269748
$ 0,00269748$ 0,00269748

+0,37%

-1,25%

-8,06%

-8,06%

Історія ціни Doland Tremp (TREMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doland Tremp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doland Tremp до USD становила $ -0,0007388161.
За останні 60 днів зміна ціни Doland Tremp до USD становила $ -0,0007995954.
За останні 90 днів зміна ціни Doland Tremp до USD становила $ +0,000000000594099106.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,25%
30 днів$ -0,0007388161-24,16%
60 днів$ -0,0007995954-26,15%
90 днів$ +0,000000000594099106+0,00%

Прогноз ціни Doland Tremp

Прогноз ціни Doland Tremp (TREMP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TREMP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Doland Tremp (TREMP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Doland Tremp потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Doland Tremp у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TREMP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Doland Tremp.

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Ресурс Doland Tremp (TREMP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeParody MemePolitiFi

Про Doland Tremp

Яка зараз ціна Doland Tremp?

Doland Tremp торгують за ₴0.134784525130334720000, що відображає зміну ціни на рівні -1.25% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TREMP порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.25% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TREMP перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Doland Tremp виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme TREMP демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Doland Tremp?

Ринкова капіталізація ₴13471575.30170347520000 розташовує TREMP на #4187 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.133510477646764800000 до ₴0.1412477812398913280000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TREMP?

Doland Tremp згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TREMP?

З 99951795.08723007 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Doland Tremp

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:04:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Doland Tremp (TREMP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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