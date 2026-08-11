Яка зараз ціна Doland Tremp?

Doland Tremp торгують за ₴0.134784525130334720000, що відображає зміну ціни на рівні -1.25% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TREMP порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.25% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TREMP перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Doland Tremp виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme TREMP демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Doland Tremp?

Ринкова капіталізація ₴13471575.30170347520000 розташовує TREMP на #4187 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.133510477646764800000 до ₴0.1412477812398913280000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TREMP?

Doland Tremp згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TREMP?

З 99951795.08723007 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.