Сьогоднішня ціна Dolan Duk

Поточна ціна Dolan Duk (DOLAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOLAN до USD становить $ 0 за DOLAN.

Dolan Duk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 920,89, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DOLAN. Протягом останніх 24 годин DOLAN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOLAN змінився на -- за останню годину та на +0,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dolan Duk (DOLAN)

Ринкова капіталізація $ 14,92K$ 14,92K $ 14,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,92K$ 14,92K $ 14,92K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dolan Duk — $ 14,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOLAN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,92K.