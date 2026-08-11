Сьогоднішня ціна Dolan Duck

Поточна ціна Dolan Duck (DOLAN) сьогодні становить $ 0.00202698, зі зміною 7.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOLAN до USD становить $ 0.00202698 за DOLAN.

Dolan Duck наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199,080, з циркуляційною пропозицією у 98.22M DOLAN. Протягом останніх 24 годин DOLAN торгувався між $ 0.00196667 (мінімум) та $ 0.00221444 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.896515, тоді як історичний мінімум — $ 0.00196667.

У короткостроковій динаміці DOLAN змінився на +0.33% за останню годину та на -36.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.92K.

Ринкова інформація щодо Dolan Duck (DOLAN)

Ринкова капіталізація $ 199.08K$ 199.08K $ 199.08K Обсяг (за 24 год) $ 2.92K$ 2.92K $ 2.92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 199.08K$ 199.08K $ 199.08K Циркуляційне постачання 98.22M 98.22M 98.22M Загальна пропозиція 98,222,279.133495 98,222,279.133495 98,222,279.133495

Поточна ринкова капіталізація Dolan Duck — $ 199.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.92K. Циркуляційна пропозиція DOLAN — 98.22M, зі загальною пропозицією 98222279.133495. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 199.08K.