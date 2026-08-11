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Поточна ціна Dolan Duck сьогодні становить 0.00202698 USD. Ринкова капіталізація DOLAN становить 199,080 USD. Відстежуйте оновлення цін DOLAN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dolan Duck сьогодні становить 0.00202698 USD. Ринкова капіталізація DOLAN становить 199,080 USD. Відстежуйте оновлення цін DOLAN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DOLAN

Інформація про ціну DOLAN

Що таке DOLAN

Офіційний вебсайт DOLAN

Токеноміка DOLAN

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Ціна Dolan Duck (DOLAN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOLAN до USD:

$0.00201942
$0.00201942$0.00201942
-0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dolan Duck (DOLAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dolan Duck

Поточна ціна Dolan Duck (DOLAN) сьогодні становить $ 0.00202698, зі зміною 7.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOLAN до USD становить $ 0.00202698 за DOLAN.

Dolan Duck наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199,080, з циркуляційною пропозицією у 98.22M DOLAN. Протягом останніх 24 годин DOLAN торгувався між $ 0.00196667 (мінімум) та $ 0.00221444 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.896515, тоді як історичний мінімум — $ 0.00196667.

У короткостроковій динаміці DOLAN змінився на +0.33% за останню годину та на -36.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.92K.

Ринкова інформація щодо Dolan Duck (DOLAN)

$ 199.08K
$ 199.08K$ 199.08K

$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K

$ 199.08K
$ 199.08K$ 199.08K

98.22M
98.22M 98.22M

98,222,279.133495
98,222,279.133495 98,222,279.133495

Поточна ринкова капіталізація Dolan Duck — $ 199.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.92K. Циркуляційна пропозиція DOLAN — 98.22M, зі загальною пропозицією 98222279.133495. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 199.08K.

Історія ціни Dolan Duck у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00196667
$ 0.00196667$ 0.00196667
Мін. за 24 год
$ 0.00221444
$ 0.00221444$ 0.00221444
Макс. за 24 год

$ 0.00196667
$ 0.00196667$ 0.00196667

$ 0.00221444
$ 0.00221444$ 0.00221444

$ 0.896515
$ 0.896515$ 0.896515

$ 0.00196667
$ 0.00196667$ 0.00196667

+0.33%

-7.76%

-36.39%

-36.39%

Історія ціни Dolan Duck (DOLAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dolan Duck до USD становила $ -0.000170740894983593.
За останні 30 днів зміна ціни Dolan Duck до USD становила $ -0.0012728706.
За останні 60 днів зміна ціни Dolan Duck до USD становила $ -0.0013859668.
За останні 90 днів зміна ціни Dolan Duck до USD становила $ +0.0000005055492800535.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000170740894983593-7.76%
30 днів$ -0.0012728706-62.79%
60 днів$ -0.0013859668-68.37%
90 днів$ +0.0000005055492800535+0.00%

Прогноз ціни Dolan Duck

Прогноз ціни Dolan Duck (DOLAN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DOLAN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Dolan Duck (DOLAN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dolan Duck потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dolan Duck у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DOLAN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dolan Duck.

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Ресурс Dolan Duck (DOLAN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

4chan-ThemedMemeParody Meme

Про Dolan Duck

Яка зараз актуальна вартість Dolan Duck?

Сьогодні Dolan Duck торгується за ціною ₴0.0893587809081853440000, змінивши свою ціну на -7.76% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є DOLAN саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Dolan Duck сьогодні?

Dolan Duck має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував DOLAN протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.0867000333741333760000 до ₴0.0976228965230648320000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі DOLAN сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Dolan Duck?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,4chan-Themed, побудований на --, профіль ризику DOLAN може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Dolan Duck

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dolan Duck (DOLAN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Velvet

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VELVET

$0.69621
$0.69621$0.69621

+57.77%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00830
$0.00830$0.00830

+38.56%

ZKcandy

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ZAY

$2.6821
$2.6821$2.6821

+48.91%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4474
$1.4474$1.4474

+25.80%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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