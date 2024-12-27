Сьогоднішня ціна DOLA (DOLA)

Поточна ціна DOLA (DOLA) сьогодні становить 0.989677 USD з ринковою капіталізацією $ 95.16M USD. Ціна DOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50M USD

- зміна ціни DOLA протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 96.14M USD

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