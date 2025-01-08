Ціна DOKI (DOKI)
Поточна ціна DOKI (DOKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.04K USD. Ціна DOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOKI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD
- зміна ціни DOKI протягом дня — -6.04%
- циркуляційна пропозиція – 152.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOKI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOKI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOKI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.04%
|30 днів
|$ 0
|-54.76%
|60 днів
|$ 0
|-46.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOKI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-6.04%
-2.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter.
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