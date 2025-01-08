Сьогоднішня ціна DOKI (DOKI)

Поточна ціна DOKI (DOKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.04K USD. Ціна DOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOKI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD

- зміна ціни DOKI протягом дня — -6.04%

- циркуляційна пропозиція – 152.01M USD

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