Сьогоднішня ціна DOK (DOK)

Поточна ціна DOK (DOK) сьогодні становить 0.00187091 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна DOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.47K USD

- зміна ціни DOK протягом дня — -12.09%

- циркуляційна пропозиція – 998.00M USD

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