Ціна DOK (DOK)
Поточна ціна DOK (DOK) сьогодні становить 0.00187091 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна DOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.47K USD
- зміна ціни DOK протягом дня — -12.09%
- циркуляційна пропозиція – 998.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOK до USD становила $ -0.000257534534370094.
За останні 30 днів зміна ціни DOK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000257534534370094
|-12.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-12.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾
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