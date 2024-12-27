Ціна Dojo token (DOJO)
Поточна ціна Dojo token (DOJO) сьогодні становить 0.020494 USD з ринковою капіталізацією $ 13.07M USD. Ціна DOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dojo token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18K USD
- зміна ціни Dojo token протягом дня — +3.91%
- циркуляційна пропозиція – 637.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dojo token до USD становила $ +0.00077192.
За останні 30 днів зміна ціни Dojo token до USD становила $ -0.0023967814.
За останні 60 днів зміна ціни Dojo token до USD становила $ +0.0009645050.
За останні 90 днів зміна ціни Dojo token до USD становила $ -0.003950554389467306.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00077192
|+3.91%
|30 днів
|$ -0.0023967814
|-11.69%
|60 днів
|$ +0.0009645050
|+4.71%
|90 днів
|$ -0.003950554389467306
|-16.16%
Останній аналіз цін Dojo token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+3.91%
+32.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.
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