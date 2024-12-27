Сьогоднішня ціна Dojo token (DOJO)

Поточна ціна Dojo token (DOJO) сьогодні становить 0.020494 USD з ринковою капіталізацією $ 13.07M USD. Ціна DOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dojo token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18K USD

- зміна ціни Dojo token протягом дня — +3.91%

- циркуляційна пропозиція – 637.00M USD

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