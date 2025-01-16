Сьогоднішня ціна Doichain (DOI)

Поточна ціна Doichain (DOI) сьогодні становить 0.04221566 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.01K USD

- зміна ціни Doichain протягом дня — -24.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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