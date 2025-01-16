Ціна Doichain (DOI)
Поточна ціна Doichain (DOI) сьогодні становить 0.04221566 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.01K USD
- зміна ціни Doichain протягом дня — -24.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doichain до USD становила $ -0.01392448330746527.
За останні 30 днів зміна ціни Doichain до USD становила $ -0.0260667220.
За останні 60 днів зміна ціни Doichain до USD становила $ -0.0087832044.
За останні 90 днів зміна ціни Doichain до USD становила $ -0.0498031289546157.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01392448330746527
|-24.80%
|30 днів
|$ -0.0260667220
|-61.74%
|60 днів
|$ -0.0087832044
|-20.80%
|90 днів
|$ -0.0498031289546157
|-54.12%
Останній аналіз цін Doichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.56%
-24.80%
-19.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doichain is a blockchain for the documentation of Double opt in for e-mail reception.
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