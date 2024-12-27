Сьогоднішня ціна Dohrnii (DHN)

Поточна ціна Dohrnii (DHN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.45K USD. Ціна DHN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dohrnii:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00K USD

- зміна ціни Dohrnii протягом дня — -29.30%

- циркуляційна пропозиція – 372.00M USD

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