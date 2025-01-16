Ціна Dogz (DOGZ)
Поточна ціна Dogz (DOGZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.40K USD
- зміна ціни Dogz протягом дня — +4.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.41%
|30 днів
|$ 0
|+197.94%
|60 днів
|$ 0
|+434.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
+4.41%
+96.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The dogz was named because it wanted to spread its influence to the universe. Decentralization, no borders, security, anonymity, convenience, etc. In addition to these advantages, Dogz have enhanced and added new ones, such as algorithm upgrades, exclusive ownership, no hidden costs, and fast landing of applications.
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