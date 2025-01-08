Ціна Dogy (DOGY)
Поточна ціна Dogy (DOGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.58K USD. Ціна DOGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.78K USD
- зміна ціни Dogy протягом дня — +0.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.94B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.27%
|30 днів
|$ 0
|-19.52%
|60 днів
|$ 0
|-17.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+0.27%
+12.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!
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