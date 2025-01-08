Сьогоднішня ціна Dogy (DOGY)

Поточна ціна Dogy (DOGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.58K USD. Ціна DOGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dogy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.78K USD

- зміна ціни Dogy протягом дня — +0.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.94B USD

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