Ціна dogwithSHDZ (SHDZ)
Поточна ціна dogwithSHDZ (SHDZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 334.50K USD. Ціна SHDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dogwithSHDZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.76K USD
- зміна ціни dogwithSHDZ протягом дня — +19.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogwithSHDZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dogwithSHDZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dogwithSHDZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dogwithSHDZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+19.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dogwithSHDZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+19.55%
+97.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.
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