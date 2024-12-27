Сьогоднішня ціна dogwithSHDZ (SHDZ)

Поточна ціна dogwithSHDZ (SHDZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 334.50K USD. Ціна SHDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dogwithSHDZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.76K USD

- зміна ціни dogwithSHDZ протягом дня — +19.55%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін SHDZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHDZ.