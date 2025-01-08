Сьогоднішня ціна DogWifNoHat (NOHAT)

Поточна ціна DogWifNoHat (NOHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.33K USD. Ціна NOHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogWifNoHat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD

- зміна ціни DogWifNoHat протягом дня — -7.32%

- циркуляційна пропозиція – 982.39M USD

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