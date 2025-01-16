Ціна dogwifleg (LEG)
Поточна ціна dogwifleg (LEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dogwifleg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.74 USD
- зміна ціни dogwifleg протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogwifleg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dogwifleg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dogwifleg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dogwifleg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.31%
|60 днів
|$ 0
|-17.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dogwifleg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dogwifleg $LEG
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