Сьогоднішня ціна dogwifkatana (KATANA)

Поточна ціна dogwifkatana (KATANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KATANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dogwifkatana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.44 USD

- зміна ціни dogwifkatana протягом дня — +2.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін KATANA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KATANA.