Ціна dogwifkatana (KATANA)
Поточна ціна dogwifkatana (KATANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KATANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dogwifkatana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.44 USD
- зміна ціни dogwifkatana протягом дня — +2.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogwifkatana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dogwifkatana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dogwifkatana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dogwifkatana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.24%
|30 днів
|$ 0
|-26.33%
|60 днів
|$ 0
|-63.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dogwifkatana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.24%
-19.23%
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