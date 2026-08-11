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Поточна ціна dogwifhat Eth сьогодні становить 0,0010445 USD. Ринкова капіталізація DOGWIFHAT становить 104 450 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGWIFHAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна dogwifhat Eth сьогодні становить 0,0010445 USD. Ринкова капіталізація DOGWIFHAT становить 104 450 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGWIFHAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DOGWIFHAT

Інформація про ціну DOGWIFHAT

Що таке DOGWIFHAT

Офіційний вебсайт DOGWIFHAT

Токеноміка DOGWIFHAT

Прогноз ціни DOGWIFHAT

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Ціна dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGWIFHAT до USD:

$0,0010445
$0,0010445$0,0010445
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна dogwifhat Eth

Поточна ціна dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) сьогодні становить $ 0,0010445, зі зміною 2,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGWIFHAT до USD становить $ 0,0010445 за DOGWIFHAT.

dogwifhat Eth наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104 450, з циркуляційною пропозицією у 100,00M DOGWIFHAT. Протягом останніх 24 годин DOGWIFHAT торгувався між $ 0,00104323 (мінімум) та $ 0,00107083 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,074917, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGWIFHAT змінився на -- за останню годину та на +0,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 104,76.

Ринкова інформація щодо dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

$ 104,45K
$ 104,45K$ 104,45K

$ 104,76
$ 104,76$ 104,76

$ 104,45K
$ 104,45K$ 104,45K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація dogwifhat Eth — $ 104,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 104,76. Циркуляційна пропозиція DOGWIFHAT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,45K.

Історія ціни dogwifhat Eth у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00104323
$ 0,00104323$ 0,00104323
Мін. за 24 год
$ 0,00107083
$ 0,00107083$ 0,00107083
Макс. за 24 год

$ 0,00104323
$ 0,00104323$ 0,00104323

$ 0,00107083
$ 0,00107083$ 0,00107083

$ 0,074917
$ 0,074917$ 0,074917

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,30%

+0,47%

+0,47%

Історія ціни dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogwifhat Eth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dogwifhat Eth до USD становила $ +0,0000188955.
За останні 60 днів зміна ціни dogwifhat Eth до USD становила $ +0,0000384566.
За останні 90 днів зміна ціни dogwifhat Eth до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,30%
30 днів$ +0,0000188955+1,81%
60 днів$ +0,0000384566+3,68%
90 днів----

Прогноз ціни dogwifhat Eth

Прогноз ціни dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DOGWIFHAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна dogwifhat Eth потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне dogwifhat Eth у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DOGWIFHAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни dogwifhat Eth.

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Ресурс dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Про dogwifhat Eth

Які торговельні права зараз має dogwifhat Eth?

Поточна ціна: ₴0.046046456629369600000, з рухом ціни -2.30% за останні 24 години.

Чи привертає DOGWIFHAT увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed.

Наскільки ліквідний ринок dogwifhat Eth?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо DOGWIFHAT?

З кількістю токенів 100000000.0 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як dogwifhat Eth порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴3.30269257185493760000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують dogwifhat Eth сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність dogwifhat Eth.

Люди також запитують: Інші запитання про dogwifhat Eth

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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