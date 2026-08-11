Сьогоднішня ціна dogwifhat Eth

Поточна ціна dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) сьогодні становить $ 0,0010445, зі зміною 2,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGWIFHAT до USD становить $ 0,0010445 за DOGWIFHAT.

dogwifhat Eth наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104 450, з циркуляційною пропозицією у 100,00M DOGWIFHAT. Протягом останніх 24 годин DOGWIFHAT торгувався між $ 0,00104323 (мінімум) та $ 0,00107083 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,074917, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGWIFHAT змінився на -- за останню годину та на +0,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 104,76.

Ринкова інформація щодо dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Ринкова капіталізація $ 104,45K$ 104,45K $ 104,45K Обсяг (за 24 год) $ 104,76$ 104,76 $ 104,76 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104,45K$ 104,45K $ 104,45K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація dogwifhat Eth — $ 104,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 104,76. Циркуляційна пропозиція DOGWIFHAT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,45K.