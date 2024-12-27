Сьогоднішня ціна DOGwifCROCS (DWC)

Поточна ціна DOGwifCROCS (DWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.22K USD. Ціна DWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGwifCROCS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 765.31 USD

- зміна ціни DOGwifCROCS протягом дня — -1.53%

- циркуляційна пропозиція – 69.42T USD

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