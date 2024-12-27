Ціна DOGwifCROCS (DWC)
Поточна ціна DOGwifCROCS (DWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.22K USD. Ціна DWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGwifCROCS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 765.31 USD
- зміна ціни DOGwifCROCS протягом дня — -1.53%
- циркуляційна пропозиція – 69.42T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGwifCROCS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGwifCROCS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGwifCROCS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGwifCROCS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.53%
|30 днів
|$ 0
|-27.90%
|60 днів
|$ 0
|+38.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGwifCROCS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
-1.53%
-14.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOGwifCROCS is a Fair Launched meme coin only on Avalanche
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