Ціна dogwifceo (WIFC)
Поточна ціна dogwifceo (WIFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.98K USD. Ціна WIFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dogwifceo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.35 USD
- зміна ціни dogwifceo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogwifceo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dogwifceo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dogwifceo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dogwifceo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+572.52%
|60 днів
|$ 0
|+34.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dogwifceo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The dogwifceo project is a Solana based memecoin that is launching soon. Finding like-minded people to create a community that shares a vision for the project is the core of the memecoins concept. That is why dogwifceo isn't literally just a DOG WIF CEO; it is a symbol of progress, for futuristic transactions (crypto), a beacon for those who think ahead. Dogs are very important to the memecoin industry. This dog is going to be the CEO and wear a hat to set itself apart from the other canines in the space. The dogwifceo team knows how crucial it is to create a community before launch, which is why they invest a lot of work in doing so. This is accomplished through active shilling, an airdrop to entice early adopters to join, and several influencers posting about the project.
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